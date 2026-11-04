El petróleo se desploma y se acerca a los US$100 por avances en las negociaciones de paz

El precio internacional del petróleo continúa en descenso y se acerca a perforar la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por las expectativas de un acuerdo diplomático que permita poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Brent cotizaba este miércoles a US$100,56, con una caída cercana al 3% durante la jornada.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán impulsan la baja

El retroceso del crudo responde a señales de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que cuentan con la mediación de Qatar y Pakistán.

Los reportes internacionales citados por la agencia señalan progresos en las negociaciones, lo que alimenta las expectativas de una reducción de las tensiones y de una eventual normalización del suministro energético.

El lunes, el Brent había registrado una caída superior al 7% y se ubicaba alrededor de US$106 por barril, en medio de las primeras señales de acercamiento diplomático.

El resultado electoral de Trump también influye

Otro factor que observan los mercados es el resultado de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos.

Según el análisis recogido por Noticias Argentinas, el revés electoral sufrido por Donald Trump podría limitar su margen de maniobra y aumentar la presión política para alcanzar una solución negociada al conflicto.

Sin embargo, todavía no se anunció un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán.

Qué impacto puede tener en Argentina

La baja del petróleo representa un cambio de escenario para el mercado energético argentino, después de varias semanas de elevados precios internacionales.

Un descenso sostenido del crudo podría aliviar los costos de importación de combustibles y reducir parte de la presión sobre los precios internos de naftas y gasoil.

Al mismo tiempo, una cotización internacional más baja puede reducir los ingresos por exportaciones petroleras, especialmente en un contexto de crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

El impacto sobre los surtidores argentinos no será necesariamente inmediato, ya que los precios también dependen de impuestos, costos de refinación, tipo de cambio y decisiones comerciales de las petroleras.

Por ahora, la evolución del precio del crudo continuará condicionada por los resultados de las negociaciones diplomáticas y la situación en Medio Oriente.