El Banco Central acumula cinco ruedas sin sumar divisas y las reservas caen en US$ 148 millones

Este cambio de tendencia en el arranque de noviembre contrasta fuertemente con el dinamismo exhibido durante octubre, un mes en el que la entidad había logrado incorporar US$ 1.395 millones gracias a 19 intervenciones consecutivas con saldo a favor. Pese a que el volumen negociado en el segmento de contado trepó hasta los US$ 472,3 millones, la creciente demanda de cobertura cambiaria absorbió toda la oferta disponible, dejando a la autoridad monetaria sin margen para capturar divisas.

En paralelo a la quietud oficial, el stock de reservas brutas retrocedió en US$ 148 millones para ubicarse en los US$ 50.293 millones, un descenso que, si bien mantuvo al indicador por encima del umbral de los US$ 50.000 millones, estuvo fuertemente condicionado por factores exógenos.

Entre ellos se destacó la caída internacional del oro, que experimentó un retroceso del 1% con un impacto negativo estimado en US$ 75 millones sobre los activos del organismo, equivalentes a la mitad de la baja diaria. De esta manera, con un saldo anual que se mantiene en los US$ 15.963 millones, el mercado sigue de cerca la evolución del frente cambiario ante una mayor presión sobre el dólar mayorista y la búsqueda de cobertura por parte de los inversores.

(Con información de Ámbito)