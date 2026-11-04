Caputo activa los ATN y las provincias respiran con una leve mejora en la coparticipación

El Gobierno nacional dio inicio a noviembre con la activación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un total de 13.500 millones de pesos distribuidos estratégicamente entre provincias del Norte Grande y el Litoral, con Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones como principales beneficiarias.

Este desembolso se suma a un acumulado anual que ya alcanza los 197.500 millones de pesos repartidos entre quince jurisdicciones, un monto que refleja una suba nominal del 50% en la comparación interanual. No obstante, este alivio puntual convive con un escenario de fuerte ajuste en las transferencias no automáticas generales, las cuales acusan una retracción real superior al 70% en lo que va del año.

El trasfondo financiero muestra asimetrías marcadas en la asistencia discrecional, donde la provincia de Buenos Aires encabeza históricamente la recepción con casi una cuarta parte de los fondos, seguida por Neuquén y Chaco, mientras distritos como Misiones, Jujuy y Formosa registran participaciones marginales.

Este repliegue de los recursos discrecionales —que en octubre no registraron pagos efectivos de ATN pese a una recaudación millonaria del fondo— contrasta con el comportamiento de los ingresos automáticos, que mostraron un leve respiro interanual del 0,5%.

La Coparticipación Federal de Impuestos traccionó este repunte al alcanzar los 6,7 billones de pesos, apuntalada por el buen desempeño del impuesto a las Ganancias, que compensó con holgura las caídas registradas tanto en la recaudación del IVA como en los Impuestos Internos.

(Con información de Ámbito)