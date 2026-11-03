Rappallini advirtió que la estabilización macroeconómica no alcanza

Al cerrar la 32° Conferencia Industrial, el presidente de la UIA lanzó una dura advertencia sobre el impacto de la transición en el sector fabril.
Economía03/11/2026Iván LuisIván Luis

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Ante la presencia de funcionarios nacionales, el titular de la entidad alertó sobre una caída acumulada del 2,8% en la actividad durante los primeros nueve meses de 2026 y la destrucción de casi 95.000 puestos de trabajo formales en la industria desde agosto de 2023, reclamando que las pequeñas y medianas empresas no pueden esperar a que se complete una reforma integral de la economía para sobrevivir.

Durante su exposición bajo el lema “Talento argentino: la fuerza que transforma”, Rappallini sostuvo que el saneamiento de las cuentas públicas representa tan solo el primer paso, y que el gran desafío pendiente es transicionar hacia un modelo orientado a producir y exportar.

En ese sentido, enfatizó que la apertura comercial debe marchar en paralelo con mejoras concretas en los costos de competitividad, advirtiendo que las firmas locales compiten en desventaja frente a las cargas tributarias, financieras y regulatorias de los países vecinos.

Para amortiguar este impacto, el dirigente propuso impulsar un Pacto Fiscal Federal y un Régimen Industrial para la Competitividad Internacional que actúen como un puente de alivio impositivo para los sectores transables mientras se consolida el equilibrio macroeconómico.

(Con información de Infobae)

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