Mercados en alerta: récord del dólar y riesgo país en su nivel más alto en un año

Los mercados financieros argentinos atravesaron una nueva jornada de tensión este martes 3 de noviembre, con el dólar oficial en un récord nominal de $1.570, el riesgo país en 831 puntos básicos y otra caída de los bonos soberanos.

El escenario estuvo marcado por la incertidumbre internacional ante las elecciones legislativas de Estados Unidos, que definían el futuro político del presidente Donald Trump, uno de los principales aliados de Javier Milei.

El riesgo país alcanzó su nivel más alto en un año

El indicador elaborado por JP Morgan subió 30 puntos hasta cerrar en 831 unidades, el valor más elevado desde el 24 de octubre de 2025.

La suba estuvo relacionada con una nueva caída de los bonos argentinos en dólares, que retrocedieron alrededor del 1,8% en promedio.

Desde los mínimos registrados a principios de julio, cuando estuvo cerca de perforar los 400 puntos, el riesgo país más que duplicó su valor.

Este indicador refleja el costo adicional que debe afrontar Argentina para financiarse respecto de los bonos del Tesoro estadounidense. Cuanto más elevado es, mayores son las dificultades para acceder al crédito internacional.

El dólar alcanzó un nuevo récord nominal

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentó $5 y cerró a $1.570 para la venta en el Banco Nación, alcanzando un nuevo máximo en pesos.

El Banco Central volvió a mantenerse al margen de las operaciones cambiarias, mientras persistía la atención de los inversores sobre la evolución del tipo de cambio.

A diferencia de los bonos, las acciones argentinas mostraron resultados mixtos. El índice Merval logró recuperarse hacia el cierre y terminó con una suba del 1,5% en pesos.

Las elecciones de Estados Unidos sumaron presión

La jornada estuvo atravesada por las elecciones de medio término estadounidenses, que determinarían el control del Congreso y la capacidad de Trump para impulsar nuevas iniciativas.

Para Argentina, el resultado también despertaba interrogantes sobre la continuidad del respaldo político y financiero de Washington al gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, los analistas señalaron que la incertidumbre internacional no fue el único factor detrás de la tensión financiera. También influyeron las dudas sobre la economía argentina, los próximos vencimientos de deuda y el escenario electoral de 2027.

De esta manera, los mercados cerraron otra jornada de presión sobre los activos argentinos, mientras los inversores aguardaban las consecuencias políticas y económicas del resultado estadounidense.