Más de 20 niños recibieron asistencia médica tras activarse un extintor en un transporte escolar

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El Hospital Público Materno Infantil informó que 26 estudiantes del Colegio El Huerto fueron atendidos en la Guardia Pediátrica luego de que un extintor de incendios se activara accidentalmente dentro del transporte escolar en el que viajaban. El episodio ocurrió el 2 de noviembre y motivó una evaluación preventiva de los menores, de entre 6 y 7 años.

Según el comunicado oficial, el listado inicial comprendía a 30 niños, de los cuales cuatro recibieron asistencia en el sector privado. Los otros 26 ingresaron al Materno Infantil, donde fueron examinados individualmente por el equipo médico de guardia.

Desde el establecimiento señalaron que todos los pacientes evaluados presentaban un buen estado general y que ninguno necesitó internación. Algunos recibieron tratamiento para aliviar síntomas de irritación ocular, mientras que a sus familias se les brindaron recomendaciones de cuidado y pautas de alarma.

Además, como medida de precaución, los profesionales realizaron controles específicos a los niños con antecedentes respiratorios para descartar posibles complicaciones en las vías aéreas.

Una vez completadas las evaluaciones y los controles correspondientes, los 26 estudiantes atendidos en el hospital recibieron el alta médica y se retiraron acompañados por sus familias.