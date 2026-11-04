Cristina celebró la derrota de Trump con una chicana en inglés: “Beautiful morning”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró este miércoles la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos con una breve e irónica publicación dirigida políticamente a Donald Trump.

“Beautiful morning!!!” (¡Hermosa mañana!), escribió en su cuenta de X, sin agregar explicaciones ni comentarios sobre los resultados electorales.

El mensaje apareció después de que los demócratas consiguieran importantes victorias en las elecciones de medio término, que representaron un fuerte revés para el presidente estadounidense.

Cristina había anticipado la derrota de Trump

La publicación retomó una posición que Cristina Kirchner había expresado el lunes 2 de noviembre, durante una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post.

En aquella conversación, la exmandataria anticipó un resultado adverso para los republicanos y cuestionó el papel de Trump en la política latinoamericana.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había señalado.

La expresidenta hizo referencia al respaldo político y financiero que Washington brindó al gobierno de Javier Milei, uno de los principales aliados de Trump en la región.

Una chicana con repercusión en la política argentina

La expresión “Beautiful morning” también tiene una referencia popular en Argentina, asociada a las cargadas futbolísticas y utilizada para celebrar la derrota de un adversario.

El mensaje de Cristina se produjo en medio de las repercusiones por el resultado estadounidense, que abrió un nuevo escenario político para Trump y sus aliados internacionales.

Entre las respuestas a la publicación apareció la dirigente kirchnerista Mayra Mendoza, quien compartió una imagen con la inscripción “I voted” (Yo voté).

La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad, volvió así a intervenir en el debate político internacional mediante sus redes sociales.