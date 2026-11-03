Desde Salta repudiaron el ataque a mujeres trans en Palermo: “La violencia aumentó casi un 50%”

Un grupo de adolescentes atacó con palos y otros objetos a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La agresión quedó registrada en videos que circularon por redes sociales y generó el repudio de referentes de la comunidad.

“Lamentablemente, volvemos a ser titulares en pocos medios porque cuando el aval viene desde arriba hacia las violencias no pasan a ser titulares. Desde este gobierno nacional de Javier Milei, las diversidades, las mujeres y las disidencias venimos sufriendo ataques a lo largo del país”, expresó el referente de la Fundación Orgullo – Salta, Nelson López Díaz, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera', por Aries.

El referente sostuvo que lo ocurrido en Palermo no es un hecho aislado y mencionó otros episodios de violencia que, según señaló, afectaron recientemente a integrantes de la comunidad en Tucumán y Córdoba

“Las estadísticas en lo que va del 2026, aumentó casi un 50% los casos de violencia hacia la comunidad, y estamos hablando de casos que son visibles, porque hay un montón de casos que no lo son”, expresó.

El referente también puso el foco en las consecuencias que, según indicó, tiene este contexto en la vida cotidiana y laboral de las personas de la diversidad sexual. “No es homofobia, ya la homofobia pasa a otro nivel. Son ataques de odio”, concluyó.