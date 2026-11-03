Sáenz cuestionó los subsidios al AMBA: “Recursos hay, pero no se distribuyen equitativamente”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno nacional por la actualización de los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Reclamó una distribución equitativa de los recursos y criticó las diferencias en el financiamiento del servicio entre Buenos Aires y las provincias del interior.

“Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio. Hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias que dependen del colectivo todos los días”, expresó Sáenz en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado por la noticia sobre la decisión de la Secretaría de Transporte de la Nación de actualizar las compensaciones para las líneas nacionales del AMBA, un esquema que contempla pagos por $38.840 millones a las empresas, fija compensaciones para el período comprendido entre octubre y enero e incorpora al cálculo las inversiones destinadas a la incorporación de colectivos a GNC y eléctricos.

“Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, sostuvo Sáenz.

Y remarcó: “No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?”.

Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio. Hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias que dependen del colectivo todos los días. Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de “no hay plata” se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior. No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda? Desde que Nación eliminó los subsidios al transporte urbano del interior, en Salta asumimos la responsabilidad de amortiguar los costos para cuidar el bolsillo de nuestra gente. Con un gran esfuerzo presupuestario y recursos propios, seguimos sosteniendo una de las tarifas más accesibles entre las capitales del país. No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos. Voy a seguir defendiendo los intereses de los salteños y reclamando lo que nos corresponde por derecho. El federalismo no se declama, se demuestra con hechos. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 3, 2026

Las declaraciones se producen en medio del conflicto expresado por las empresas prestadoras del transporte público de pasajeros de la Región Metropolitana de Salta, sobre falta de recursos para abastecer de gasoil a las unidades.

En su publicación, Sáenz también se refirió al esfuerzo económico que, según afirmó, realiza la Provincia desde que el Gobierno nacional eliminó los subsidios al transporte urbano del interior.

“Desde que Nación eliminó los subsidios al transporte urbano del interior, en Salta asumimos la responsabilidad de amortiguar los costos para cuidar el bolsillo de nuestra gente. Con un gran esfuerzo presupuestario y recursos propios, seguimos sosteniendo una de las tarifas más accesibles entre las capitales del país”, manifestó.

El mandatario insistió en que su reclamo apunta a la distribución de los fondos nacionales y no a obtener un trato preferencial para Salta. “Voy a seguir defendiendo los intereses de los salteños y reclamando lo que nos corresponde por derecho. El federalismo no se declama, se demuestra con hechos”, concluyó.