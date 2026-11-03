El riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos y sube el dólar por las elecciones en EEUU

Las elecciones de mitad de término en Estados Unidos volvieron a sacudir con fuerza a la plaza local, dejando al riesgo país instalado en los 804 puntos.
Economía03/11/2026Iván LuisIván Luis

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Los títulos soberanos más largos lideraron los retrocesos de hasta el 0,80%, mientras que los papeles corporativos locales sufrieron mermas de casi el 3%. Para los analistas, el foco de los inversores no está puesto tanto en el ganador de los comicios, sino en el impacto que el resultado tendrá sobre el gabinete de Washington y el respaldo financiero clave que venía sosteniendo la economía doméstica.

En paralelo al mal desempeño bursátil, la presión cambiaria empujó al alza las cotizaciones: el dólar en el Banco Nación avanzó hasta los $1.570 y el segmento mayorista escaló un 0,20%.

En este escenario de alta sensibilidad, el Banco Central eligió mantenerse al margen de las compras por cuarta rueda consecutiva, cediendo espacio para que el Tesoro procure hacerse de las divisas necesarias de cara al importante vencimiento de intereses con el FMI previsto para los próximos días.

(Con información de Clarín)

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