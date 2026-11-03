Caputo anunció un alivio para las pymes: ARCA frenará los embargos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un paquete de cuatro medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, entre ellas la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027. Los anuncios fueron realizados durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un contexto de dificultades para acceder al crédito y elevados costos de financiamiento.

Suspensión de embargos y nuevos planes de pago

Según publicó Infobae, la principal medida anunciada es la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para las pymes hasta mayo del próximo año.

Además, el Gobierno ampliará los planes de regularización de deudas tributarias, incorporando obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, cuando anteriormente el límite era el 30 de junio.

El esquema permitirá financiar las obligaciones en 18 cuotas, con el objetivo de facilitar su cumplimiento.

“Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no es necesariamente algo que se va a solucionar en un mes o dos”, sostuvo Caputo.

Las empresas podrán compensar deudas con saldos a favor

Otra de las medidas permitirá que las pymes utilicen el 100% de los saldos a favor por IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras.

Las grandes empresas también podrán acceder a este mecanismo, aunque inicialmente con porcentajes menores que aumentarán progresivamente.

Caputo explicó que la intención es evitar situaciones en las que el Estado mantiene deudas con una empresa mientras, al mismo tiempo, le exige el pago de obligaciones tributarias.

Créditos del Banco Nación para la industria automotriz

El cuarto anuncio contempla nuevas líneas de financiamiento del Banco Nación para el sector automotriz, con plazos de tres, cuatro y cinco años.

Según adelantó el ministro, los préstamos tendrán una tasa fija de alrededor del 25% anual, aunque todavía deben conocerse las condiciones definitivas.

Caputo sostuvo que las medidas buscan mejorar la liquidez de las empresas sin modificar la política de equilibrio fiscal del Gobierno.