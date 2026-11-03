Diputados aprobó la prórroga por un año de la Emergencia Hídrica en Salta

En sesión ordinaria y sobre tablas, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la prórroga de la Emergencia Hídrica en todo el territorio salteño por el lapso de un año.

En este sentido, el diputado Gastón Galindez informó que la actual prórroga vence el 2 de diciembre; “fue sancionada en 2022 y se prorrogó ya tres veces para contar con un marco de prevención y respuesta”, aseguró.

No obstante, el legislador advirtió que, en esta oportunidad, la prórroga tendrá un enfoque de riesgo dado que puede ser por escases de agua así como también puede ser por exceso de la misma.

“Debemos avanzar en esa posibilidad por el fenómeno del Súper Niño, que si bien va a tener un impacto dispar en Argentina, hay que tener en cuenta que ya está impactando en el NEA”, indicó.

Finalmente, Galindez recordó que la ley creó el Comité de Emergencia que hoy se encuentra trabajando para la contingencia del mencionado fenómeno.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión. Cabe mencionar que el bloque libertario, a pesar de mostrarse crítico de la iniciativa, votó a favor. El único voto negativo fue del diputado José Gauffin.