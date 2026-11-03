Tras un acuerdo judicial, se levanta el paro de anestesistas y vuelven las cirugías a los hospitales públicos

En el marco de un amparo judicial impulsado por el Gobierno provincial contra la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), ambas partes alcanzaron este martes un acuerdo conciliatorio ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación.

El entendimiento fija el restablecimiento inmediato del servicio de anestesia en los hospitales públicos a partir de la fecha y garantiza la plena actividad quirúrgica, al menos, hasta el próximo 30 de noviembre.

Diálogo y mesa técnica

Como parte de los compromisos asumidos, el Ejecutivo provincial y la entidad gremial pactaron la realización de una mesa técnica de trabajo entre el 16 y el 20 de noviembre. De esta instancia participarán autoridades del Ministerio de Salud, representantes con poder de decisión del Ministerio de Economía y los directivos de la ASAAR.

El acuerdo firmado contó con la conformidad de la Fiscalía de Estado y el aval del Ministerio Público Fiscal, quedando homologado por el tribunal. Cualquier eventual diferencia de interpretación durante este período deberá ser canalizada nuevamente en la vía judicial.