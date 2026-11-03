Cobran $18.500 por consulta: psicólogos marchan al IPS, pagos atrasados y actualización de honorarios

Psicólogas y psicólogos de Salta se movilizan este martes hacia la sede del Instituto Provincial de Salud (IPS) para reclamar por atrasos en los pagos, falta de actualización de honorarios y expedientes administrativos sin respuesta.

En N&N, por Aries, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, advirtió que la situación económica de los profesionales es crítica y que, pese a los reiterados reclamos, no obtienen soluciones concretas de la obra social provincial.

Cobran $18.500 por consulta y reclaman un aumento

Pedersen explicó que actualmente el IPS reconoce $18.500 por consulta psicológica, un valor que, según estimó, se encuentra aproximadamente un 50% por debajo de lo que debería abonarse.

“En el 2026, prácticamente sin aumentos, nos vemos complicados”, señaló, al enumerar los costos de alquiler, personal administrativo, monotributo, aportes y seguros que deben afrontar los prestadores.

La dirigente sostuvo que el problema afecta directamente los ingresos de más de mil familias vinculadas a la actividad profesional.

Además, indicó que el IPS concentra entre el 90% y el 95% de los pacientes atendidos por los prestadores de la institución, lo que profundiza el impacto de los atrasos.

Denuncian pagos incompletos desde julio

La titular del Colegio explicó que la semana pasada debía abonarse un porcentaje de las prestaciones correspondientes a julio, pero que recién el lunes recibieron una parte del dinero.

“Sin novedad de cuándo correspondería el pago completo”, cuestionó.

A esto se suman expedientes administrativos pendientes, reclamos por liquidaciones incorrectas y demoras en la incorporación de nuevos profesionales como prestadores.

Según Pedersen, los pedidos de ingreso presentados en marzo todavía no recibieron respuesta.

Marcha al IPS para exigir respuestas

Los profesionales fueron convocados a la sede del Colegio, ubicada en Alsina 1023, desde donde tienen previsto dirigirse a las oficinas del IPS, en España 782, alrededor de las 11.

Pedersen aseguró que esperan ser recibidos por las autoridades de la obra social y obtener respuestas sobre las deudas y la actualización de los honorarios.

“Esperamos ser recibidos por la gerencia y tener una respuesta. Y ahí decidir cómo seguimos”, expresó.

La dirigente cuestionó que, pese a las notas y solicitudes de audiencia presentadas, las respuestas recientes hayan sido informales y sin soluciones concretas.