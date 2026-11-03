Mercado San Miguel: descuentos en especias y promociones en el patio gastronómico

El Mercado San Miguel celebra la Semana del Condimento con ofertas en especias, hierbas aromáticas y productos regionales. En una nueva edición de Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, se recorrió los puestos de calle 20 de Febrero y el sector gastronómico del anexo de Ituzaingó para conocer precios y promociones.

La propuesta se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre y permitirá comprar distintos condimentos por peso, con descuentos especiales para quienes lleven mayores cantidades.

Pimentón de Cachi, comino y otras especias en oferta

Leonel, comerciante de Regionales del Valle, explicó que el pimentón de Cachi se consigue a $600 los 100 gramos, mientras que el kilo cuesta $4.500.

Entre los productos más buscados mencionó el pimentón, las pimientas, el provenzal y el orégano. Estos últimos se ofrecen desde $650 los 100 gramos y a $5.000 por kilo.

En otros puestos, los condimentos tradicionales también parten de $600 los 100 gramos. Las variedades especiales incluyen pimentón ahumado, páprica, curry y mezclas para distintas preparaciones.

Entre las opciones menos conocidas aparecen el merkén, a $1.500 los 100 gramos, y el condimento árabe baharat, a $2.000.

Productos regionales: nueces, charqui y maíces

Los comerciantes también destacaron las ofertas en productos regionales. Las nueces partidas de Catamarca cuestan $2.000 los 100 gramos y $14.000 por kilo.

El charqui de los Valles Calchaquíes se ofrece a $35.000 por kilo, mientras que las distintas variedades de maíz se venden a $5.000 por kilo. Leonel señaló que el charqui es especialmente buscado por clientes del interior para preparar empanadas y otros platos tradicionales.

Cuánto cuesta comer en el Mercado San Miguel

En el sector gastronómico del anexo de Ituzaingó, los precios de los sándwiches con motivo del Día Mundial del Sándwich, que se celebra cada 3 de noviembre. Cuestan $1.500, mientras que una promoción de dos tostados con un licuado se ofrece a $5.000.

En otros locales, el sándwich completo de milanesa cuesta $14.000 y la hamburguesa $12.000.

También se pueden encontrar platos de milanesa por aproximadamente $11.000 a $12.000, sopa del día a $4.000 y picante de mondongo a $10.000.

Una de las promociones relevadas incluye pizza con gaseosa por $16.000.

La pizza sigue siendo la favorita

Aunque el recorrido estuvo dedicado a los sándwiches, varios comerciantes coincidieron en que la pizza continúa siendo la comida más solicitada del mercado.

“Siempre se ha identificado el mercado con la pizza”, explicó uno de los vendedores, quien reconoció que también prepara milanesas y otras comidas a pedido.

Los anexos funcionan de lunes a sábado, de 8 a 14 y de 17 a 21.30. El sector gastronómico de Ituzaingó extiende su atención hasta aproximadamente las 22, según los locales.