Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

Las empresas prestadoras del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias y los servicios de colectivos. La decisión alcanza a los corredores del 1 al 8 y, según explicaron, responde a la falta de recursos para continuar abasteciendo de combustible a las unidades.

A través de un comunicado conjunto, las contratistas atribuyeron la situación al atraso en las transferencias de SAETA correspondientes a septiembre y octubre. Según señalaron, las demoras en los pagos afectaron su capacidad para comprar gasoil y otros insumos necesarios para sostener el servicio.

La reducción responde a la “imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible (gasoil)”, expresaron las empresas, que responsabilizaron por esta situación al “severo atraso e incumplimiento reiterado” de SAETA en la acreditación de los fondos.

Según sostuvieron, “el desfinanciamiento sistemático y la ruptura de la cadena de pagos han agotado la capacidad crediticia de las empresas operadoras para la compra de combustible, insumos básicos y esenciales de funcionamiento”.

En el comunicado, las contratistas aseguraron que se trata de una decisión tomada como último recurso, y advirtieron que la medida busca “evitar un colapso total y la paralización definitiva del sistema de transporte”.

Finalmente, las empresas ratificaron su disposición al diálogo y reclamaron a SAETA y al Gobierno provincial que regularicen los pagos pendientes para poder restablecer la totalidad de los servicios.

El comunicado oficial:

ASUNTO: Adecuación y reducción de los servicios de transporte masivo de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta por falta de provisión de fondos para combustible.

Las empresas contratistas prestadoras del servicio público de transporte masivo de pasajeros de la Región Metropolitana de Salta (Corredores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) se ven en la imperiosa necesidad de informar a la opinión pública y a los usuarios del sistema que, a partir del día Martes 03 de Noviembre, se aplicará una reducción en las frecuencias y servicios de las líneas de colectivo.

Esta difícil e indeseada medida responde estrictamente a la imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible (gasoil), a raíz del severo atraso e incumplimiento reiterado de la empresa SAETA S.A. en la acreditación y pago de las partidas correspondientes a los meses de septiembre y octubre del corriente año.

Tal como se ha notificado formalmente a las autoridades de SAETA S.A. mediante nota enviada en la fecha 20 de octubre, pedido de audiencia al Ministro Ignacio Jarsun en fecha 26 de Octubre, nota de fecha 30 de Octubre y nota de fecha 02 de Noviembre, reuniones previas mantenidas con los ministros Ignacio Jarsun y Roberto Dib Ashur, el desfinanciamiento sistemático y la ruptura de la cadena de pagos han agotado la capacidad crediticia de las empresas operadoras para la compra de combustible, insumos básicos y esenciales de funcionamiento.

Pedimos sinceras disculpas a las miles de personas y familias salteñas que se verán perjudicadas en su movilidad cotidiana por esta situación. Queremos remarcar que la decisión adoptada constituye una medida de resguardo de último recurso para evitar un colapso total y la paralización definitiva del sistema de transporte.

Ratificamos nuestra disposición permanente al diálogo e instamos a las autoridades de SAETA S.A. y al Gobierno Provincial a regularizar de manera inmediata los compromisos económicos adeudados para poder restablecer la totalidad del servicio a la brevedad posible.

Empresas Prestadoras del Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros

Región Metropolitana de Salta