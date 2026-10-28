Crisis en los consultorios: menos pacientes y más dependencia del IPS

El presidente del Instituto Provincial de Salud (IPS), Martín Baccaro, aseguró que médicos y otros profesionales de la salud están registrando una disminución en la cantidad de pacientes que atienden.

Explicó en Pelo & Barba, por Aries, que la situación está vinculada con las dificultades económicas de las familias y los problemas que atraviesan distintas obras sociales nacionales.

“Vos hablás con odontólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos y te dicen: tenemos menos pacientes que antes”, señaló.

Baccaro sostuvo que algunas obras sociales que anteriormente contaban con numerosos afiliados hoy presentan dificultades para autorizar prestaciones o garantizar atención.

También advirtió que muchos pacientes ya no pueden afrontar el pago de plus y aranceles diferenciados, lo que agrava la situación de los consultorios.

Según explicó, este escenario provoca que los profesionales dependan cada vez más de los pagos del IPS para sostener sus actividades.

“Lo que antes era a lo mejor un recurso para pagar alquiler, secretaria y gastos de consultorio, hoy tienen razón en decir que es alimentario, porque es el principal ingreso que tienen”, afirmó.