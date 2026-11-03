Simulacro de sismo en Salta: una escuela evacuó en menos de dos minutos

Una escuela de la zona sudeste de Salta logró evacuar a sus alumnos en menos de dos minutos durante el simulacro de sismo que se realizó este lunes, que involucró a diez establecimientos educativos y distintos organismos de emergencia.

En Pelo & Barba, por Aries, el subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, destacó el resultado inicial del operativo, aunque aclaró que todavía resta evaluar los tiempos de respuesta de cada institución.

Una evacuación en menos de dos minutos

El funcionario relató que en la escuela Fe y Alegría el aviso al Sistema de Emergencias 911 se realizó a las 9:30 y que, cuando llegó al establecimiento alrededor de las 9:32, la evacuación ya estaba finalizando.

“Tuvo una evacuación de un tiempo de dos minutos, un poco menos de dos minutos. Eso fue un muy buen tiempo”, señaló.

Sin embargo, explicó que los resultados fueron diferentes en cada escuela y que los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia todavía están siendo analizados.

El viernes evaluarán las posibles fallas

Gambetta confirmó que el viernes 6 de noviembre se realizará una reunión con los organismos participantes para analizar los informes elaborados durante el simulacro.

Los observadores registraron los tiempos de llegada de los equipos, posibles problemas de comunicación y el cumplimiento de los protocolos de evacuación.

La evaluación incluirá el funcionamiento del SAMEC, el 911, los equipos municipales y las instituciones educativas, con el objetivo de corregir eventuales fallas.

Cómo se evacuó a los alumnos con discapacidad

Gambetta explicó que los protocolos deben contemplar situaciones particulares, como alumnos con autismo, movilidad reducida u otras discapacidades.

Remarcó que la primera respuesta corresponde a los docentes y al personal no docente, que deben iniciar la evacuación sin esperar la llegada de bomberos o ambulancias.

Finalmente, destacó que los establecimientos recibieron varios meses de capacitación y que cada uno contó con un protocolo adaptado a sus instalaciones.