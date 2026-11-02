Súper Niño en Argentina: qué se espera para Salta durante el verano

La llegada del verano estará marcada por el fenómeno de El Niño, que podría modificar las condiciones climáticas en distintas regiones de la Argentina, con mayores precipitaciones y temperaturas más bajas que las habituales en algunas provincias.

De acuerdo con un informe publicado por Ámbito, basado en proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario para noviembre, diciembre y enero muestra una mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores normales, especialmente en el centro del país.

Qué pasará con las lluvias en Salta

Para Salta y el resto del noroeste argentino, las proyecciones no muestran una tendencia predominante hacia precipitaciones superiores a las habituales.

El pronóstico estacional ubica a diferentes sectores del NOA dentro de categorías cercanas a los valores normales, por lo que no se puede afirmar que la provincia tendrá un verano excepcionalmente lluvioso.

Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de tormentas intensas, lluvias abundantes en períodos cortos o episodios meteorológicos severos.

Las provincias que podrían recibir más lluvias

El informe señala que Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y sectores de Buenos Aires presentan mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a los promedios históricos.

En algunas de estas regiones también se esperan temperaturas medias más bajas que las habituales, aunque eso no significa que dejarán de registrarse jornadas de calor intenso.

El noreste argentino, especialmente Misiones y Corrientes, también aparece entre las zonas bajo seguimiento por el posible incremento de precipitaciones.

Qué es el fenómeno de El Niño

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede alterar la distribución de las lluvias y las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que durante octubre de 2026 El Niño presentaba una intensidad fuerte, con condiciones favorables para su continuidad y fortalecimiento.

Los especialistas advierten que los pronósticos trimestrales describen tendencias generales y no permiten anticipar con exactitud cuándo ocurrirán tormentas, inundaciones u olas de calor.

Por eso, recomiendan seguir los pronósticos diarios y las alertas oficiales, especialmente durante los meses de verano.