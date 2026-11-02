Salta se ubica entre las cinco provincias con menos empleados públicos por habitante

Salta se ubica entre las cinco provincias con menor cantidad de empleados públicos en relación con su población. Según datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia registra 48,7 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes, una proporción considerablemente menor a la de otros distritos del país.

El relevamiento, con datos a diciembre de 2025, contempla los cargos de planta permanente y transitoria de las administraciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

En el grupo con menor cantidad de empleados públicos por habitante aparecen Córdoba, con 32,9 cada 1.000 residentes; Buenos Aires, con 37,6; Santa Fe, con 41,5; Mendoza, con 43,9; y Salta, con 48,7.

En el extremo opuesto se encuentra Tierra del Fuego, que encabeza el ranking con 139,7 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes. Le siguen Neuquén (113,6), La Rioja (109,8), Santa Cruz (107,1) y Catamarca (102,7).

La diferencia entre ambos extremos refleja la disparidad en el tamaño de las administraciones públicas provinciales en relación con sus poblaciones.

De acuerdo con los datos oficiales, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires reúnen 2.308.763 puestos de planta permanente y transitoria en la Administración Pública no Financiera. Al sumar 156.204 contratados y becarios, el total informado asciende a 2.465.097 trabajadores.

El relevamiento comprende los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos descentralizados y áreas como educación, salud, seguridad y justicia.