Salta tendrá cuatro vuelos semanales directos a Florianópolis durante el verano

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que, a partir del próximo 1° de enero de 2027, la provincia potenciará su vinculación turística y comercial con el sur de Brasil mediante la incorporación de una nueva frecuencia operada por Aerolíneas Argentinas.

Con este incremento, la ruta aérea pasará a ofrecer cuatro servicios semanales —programados para los días lunes, martes, viernes y domingos— durante los meses de la temporada estival, consolidando a la terminal local como un nodo estratégico de conexión internacional para todo el Norte argentino.

La iniciativa forma parte de un plan sostenido de modernización de infraestructura y expansión de destinos que ya incluye enlaces directos con Lima, Asunción, Panamá y el inminente vuelo a Río de Janeiro previsto para diciembre. L

os trayectos hacia la ciudad brasileña se realizarán en modernas aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 170 pasajeros, y los pasajes ya se encuentran disponibles en los sistemas oficiales de reservas, reflejando el trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar el empleo y el turismo receptivo en la región.