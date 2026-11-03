Cortes de luz en Salta: los barrios y localidades afectados esta semana

EDESA dio a conocer su cronograma de obras programadas para la semana del 2 al 8 de noviembre, que contempla trabajos de ampliación y renovación de la red eléctrica en distintos puntos de la provincia de Salta.

Las intervenciones están previstas en sectores de la ciudad de Salta, Metán, Hipólito Yrigoyen, Campo Quijano, Las Lajitas, El Carril y General Güemes, entre otras localidades.

Martes 3 y miércoles 4 de noviembre

El martes 3, desde las 8, se realizarán trabajos en la zona rural de la ciudad de Salta, en el acceso norte, Club de Campo Los Lapachos y alrededores. La duración estimada es de cuatro horas y media.

El miércoles 4, también desde las 8, las tareas alcanzarán a La Quesera, El Chamical, Finca La Cruz y zonas aledañas, con una duración prevista de cuatro horas.

Jueves 5 de noviembre

Para el jueves están programadas tres intervenciones:

Metán: desde las 7, durante cinco horas, en sectores de las rutas 45, Bateas, Aguas Blancas, Alubia, San Fernando, La Cañada, Duarte, Luque, Cajal, Santa Virginia y zonas rurales.

Hipólito Yrigoyen: desde las 8, durante cinco horas, en el camping municipal, Antena Claro, estadio Tabacal, planta Tabacal y alrededores.

Campo Quijano: desde las 8, durante cuatro horas, en barrios 24 de Septiembre, Yonar, 20 de Febrero, 9 de Julio, Centro, San Jorge, Ampliación San Jorge, San Roque, Valle Encantado, 21 de Noviembre, Ferroviario y zonas aledañas.

Viernes 6 de noviembre

Las tareas previstas para el viernes incluyen:

Las Lajitas: desde las 7, durante cinco horas, en zona rural y ruta nacional 52, Juan Azurduy y alrededores.

Ruta nacional 34: desde las 7:30, durante cuatro horas, en sectores rurales, Finca Posoco, Quijarro, derivación al Castigado y localidades cercanas.

Ruta provincial 36: desde las 8, durante cuatro horas, en Finca Arizona, Lote Rincón del Valle, Santa Rita, Mercedes y barrios aledaños.

El Carril: desde las 8, durante cuatro horas, en barrio José María Balaguer, 40 Viviendas J. R. Martínez, Zamora y alrededores.

General Güemes: desde las 9, durante cuatro horas, en la Escuela 4489, suministros de Emaisa y zonas aledañas.

Las obras tienen como objetivo mejorar y ampliar la infraestructura de distribución eléctrica.

Los usuarios pueden consultar el detalle de las intervenciones en la página oficial de EDESA, en el apartado de obras programadas. https://www.edesa.com.ar/