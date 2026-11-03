Incluir Salud: denuncian que no llegan medicamentos ni alimentos especiales

Familias de personas con discapacidad de Salta denuncian dificultades para acceder a medicamentos, alimentación especial y dispositivos médicos a través de Incluir Salud, el programa nacional de cobertura sanitaria.

Ante la falta de respuestas, la agrupación Tribuna Disca convocó a una conferencia de prensa para este martes, a las 10, frente a las oficinas del organismo, ubicadas en Santiago del Estero 158.

Bajo la consigna “Las personas con discapacidad no aguantan más”, los familiares expondrán situaciones que, según denuncian, comprometen la continuidad de tratamientos y la atención de necesidades básicas.

Desde Tribuna Disca aseguran que las familias deben atravesar largos trámites administrativos para conseguir prestaciones indispensables.

Entre los principales reclamos mencionan demoras en la entrega de medicamentos, alimentación especial y dispositivos médicos. Advierten que, en algunos casos, los insumos solicitados directamente no llegan.

La convocatoria surgió luego de una reunión realizada el jueves pasado, en la que familiares compartieron las dificultades que enfrentan para garantizar la atención de sus seres queridos.

Reclamo frente a Incluir Salud

La conferencia de prensa fue convocada para las 10 de este martes, frente a la sede de Incluir Salud en la ciudad de Salta.

Los familiares buscarán visibilizar los problemas de acceso a tratamientos y exigir respuestas sobre la provisión de medicamentos, alimentación especial y otros insumos que consideran indispensables.