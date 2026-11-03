“El sismo no te avisa”: preparan simulacros sorpresa en Salta

El subsecretario de Protección Ciudadana anticipó que los próximos ejercicios tendrán menos aviso previo y se extenderán a otros barrios. Buscan evaluar la respuesta real ante una emergencia.
Salta03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta proyecta nuevos simulacros de sismo, con la intención de que los ejercicios sean cada vez más sorpresivos y permitan evaluar la reacción de alumnos, docentes y servicios de emergencia.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, adelantó en Pelo & Barba, por Aries, que la experiencia realizada el lunes en diez escuelas de la zona sudeste será replicada en otros sectores de la ciudad.

simu-simultasneo-1-1024x576Simulacro de sismo en Salta: una escuela evacuó en menos de dos minutos

Los próximos ejercicios serán más sorpresivos

El mejor simulacro, obviamente, es el sorpresa”, aseguró Gambetta, quien explicó que la intención es avanzar progresivamente hacia operativos sin un aviso previo tan amplio.

El funcionario señaló que el primer ejercicio masivo requirió una organización especial y fue anunciado para evitar preocupación entre los vecinos de las escuelas participantes.

Sin embargo, los próximos operativos buscarán reproducir condiciones más parecidas a una emergencia real.

El sismo no te avisa”, remarcó al explicar la necesidad de preparar a los equipos de respuesta y a la comunidad educativa.

Preparan un nuevo simulacro en la zona este

Gambetta confirmó que ya se trabaja en la organización de otro ejercicio en la zona este de la ciudad.

Explicó que el objetivo es realizar simulacros simultáneos en distintas instituciones, porque un terremoto podría afectar a numerosos establecimientos al mismo tiempo.

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