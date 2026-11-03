León XIV en Argentina: cómo se preparan los obispos y los peregrinos salteños para recibir al Papa

La Iglesia argentina ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, que llegará al país el domingo 8 de noviembre. El obispo de Cafayate, monseñor Darío Quintana, contó cómo se organizarán los 140 obispos que participarán de las actividades y confirmó que fieles de distintas localidades de los Valles Calchaquíes viajarán para encontrarse con el Pontífice.

En diálogo con Pelo & Barba por Aries, Quintana expresó su emoción por la visita y explicó que los integrantes de la Conferencia Episcopal se alojarán en dos hoteles cercanos a su sede, en Buenos Aires, para facilitar los traslados conjuntos.

Cómo se organizarán los 140 obispos

El religioso explicó que participarán tanto los obispos que están al frente de las diócesis como los eméritos.

“Nos vamos turnando para acompañar al Santo Padre en los eventos civiles”, detalló. En cambio, la Conferencia Episcopal participará de manera conjunta en las celebraciones religiosas y los encuentros masivos, incluidas las misas previstas en las tres ciudades que visitará León XIV.

Quintana también reveló un detalle de la logística: los obispos viajarán a Córdoba antes que el Papa y en un avión diferente.

“Viajamos antes de que despegue el avión del Santo Padre”, explicó, y señaló que durante el traslado del Pontífice se establecerán condiciones especiales de circulación aérea.

Esperan multitudes para las celebraciones

Consultado sobre la concurrencia prevista, el obispo indicó que se manejan estimaciones de hasta dos millones de personas para los encuentros más importantes.

Sin embargo, aclaró que esos cálculos corresponden a las autoridades civiles y que la asistencia efectiva dependerá de la cantidad de fieles que se acerquen.

También destacó la expectativa por el recorrido del papamóvil y las actividades previstas en Buenos Aires y Córdoba.

Fieles de Cafayate viajarán para ver a León XIV

La visita también moviliza a las comunidades del sur de Salta y los Valles Calchaquíes, donde Robert Prevost desarrolló parte de su actividad religiosa antes de convertirse en Papa.

Quintana confirmó que desde Cafayate partirá un colectivo organizado de manera particular, mientras que desde Santa María, Catamarca, viajará otro contingente vinculado a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.

También habrá jóvenes de San José y siete integrantes de la parroquia de San Carlos que se trasladarán por sus propios medios. “La prelatura está muy, muy en sintonía”, destacó el obispo, quien aseguró que otros fieles viajarán en automóviles, colectivos y aviones.

Una misa especial de la familia agustiniana

El domingo, a las 12, la familia agustiniana celebrará una misa en la parroquia San Agustín, ubicada sobre la avenida Las Heras, en Buenos Aires.

La celebración reunirá a distintas comunidades religiosas vinculadas con la espiritualidad de San Agustín, de la que forma parte León XIV.

Quintana destacó que ese encuentro tendrá un significado especial para quienes comparten la tradición religiosa del Pontífice y recordó que la visita papal despierta una creciente emoción entre los fieles argentinos.