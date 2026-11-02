Anularon cañerías que ponían en riesgo viviendas en un asentamiento de Tartagal

Aguas del Norte realizó una intervención en un asentamiento de Salta ubicado sobre redes activas de distribución de agua, con el objetivo de prevenir filtraciones y posibles roturas que pudieran afectar las viviendas de las familias que viven en el lugar.

Aunque los habitantes del asentamiento no son usuarios de la empresa, se decidió modificar el trazado de las conexiones para reducir el riesgo de daños y mantener el funcionamiento de la red.

Los trabajos consistieron en anular dos cañerías existentes mediante la colocación de tapones y realizar una nueva derivación a través de un empalme a un acueducto de PVC de 110 milímetros.

Según lo informado, esta modificación permite mantener el abastecimiento de agua a los barrios Sarmiento y Lapacho I, cuyos vecinos sí reciben el servicio de la empresa.

La intervención también apunta a preservar la infraestructura y evitar nuevas pérdidas que puedan comprometer las viviendas cercanas.

En Salta, la Ley Provincial 7017 establece, en sus artículos 289 y 295, disposiciones para evitar perjuicios a las propiedades vecinas por la conducción de agua mediante acueductos y contempla la posibilidad de oponerse a nuevas obras que afecten el ejercicio de la servidumbre de acueducto.