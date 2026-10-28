Más de la mitad de los trabajadores de menores ingresos agota su sueldo antes del día diez

El impacto de la erosión salarial sobre la economía doméstica volvió a quedar en el centro del debate a partir de un riguroso relevamiento elaborado por el Banco Provincia, que expone cómo los haberes duran cada vez menos tiempo en los bolsillos de los trabajadores. El estudio, basado en el seguimiento diario de más de 320 mil cuentas sueldo del sector privado, advierte que el 56% de los empleados de menores ingresos se queda sin un solo peso de su remuneración antes del décimo día del mes, evidenciando una profundización de las dificultades para la subsistencia cotidiana que contradice las recientes valoraciones emitidas desde la cúpula gubernamental.

Los datos aportados por la entidad financiera demuestran que la situación se ha deteriorado de manera sostenida desde diciembre de 2023. La proporción global de trabajadores que agotan su sueldo antes del día 10 trepó del 17,9% al 23,2% hacia fines de 2025, una tendencia que continuó agravándose a lo largo de 2026. Como correlato directo, la fecha en la que la mitad de las personas se queda sin saldo se adelantó del día 24 al 22 del mes, mientras que la porción del ingreso utilizada inmediatamente después del cobro saltó del 18,5% al 23,5%, presionada por el peso de los débitos automáticos, los servicios y el pago de tarjetas de crédito.

El desglose por estratos sociales refleja una asimetría profunda. Entre los segmentos de ingresos bajos, la mitad de los trabajadores consume la totalidad de sus recursos hacia el séptimo día del mes. En los sectores medios-bajos, el 40% se queda sin saldo antes del día 10 y la mitad llega al límite el día 14. Incluso en los segmentos de ingresos altos, el 21% desfallece financiera antes de la primera decena de días y el 50% agota su sueldo el 24. Este retroceso generalizado se da en paralelo a una contracción persistente del consumo real, que acumula una caída del 8,6% interanual y roza el 20% de retroceso si se compara con los niveles de 2023.

(Con información de Ámbito)