Suben las visitas extranjeras y se contraen las escapadas de argentinos al exterior

De acuerdo con los datos difundidos por el Indec, el país recibió en septiembre a 432.200 turistas extranjeros, lo que representa un incremento del 15,3% frente al mismo mes del año pasado, al tiempo que las salidas de residentes al exterior experimentaron una baja del 13,2%, con un total de 613.100 viajeros.

Este retroceso en el turismo emisivo se reflejó con nitidez en las cuentas del tercer trimestre, período en el cual los argentinos gastaron fuera del país 1.558,9 millones de dólares, más del doble de los 640,5 millones ingresados por los visitantes no residentes en las terminales de Ezeiza y Aeroparque.

El fenómeno, celebrado desde el plano fiscal por el ministro de Economía, Luis Caputo, vino acompañado de caídas pronunciadas en los desplazamientos terrestres hacia países limítrofes —con mermas del 32,3% hacia Chile, 20,1% a Brasil y 17,3% a Paraguay—, en un contexto donde Brasil se consolida simultáneamente como el principal emisor de turistas hacia la Argentina y el destino predilecto de los viajeros locales.

Detrás de la radiografía mensual asoma una dinámica anual de contracción acumulada que atenúa el déficit del sector, aunque persiste como un desequilibrio estructural. Con 8,3 millones de salidas turísticas registradas en lo que va del año frente a los 9,7 millones del ejercicio anterior y el récord histórico de 11,8 millones anotado en 2025, el saldo negativo del turismo internacional se redujo a 314.100 visitantes en septiembre, recortando el rojo acumulado de los primeros nueve meses a 5,6 millones de personas frente a los 8,6 millones de igual período del año previo.

Analistas como Laura Vernelli, de la consultora Equilibra, apuntan que cerca del 80% de esta mejora responde a la menor propensión a viajar al exterior —una merma que persiste pese a una leve apreciación del tipo de cambio real efectivo—, combinada con una normalización tras el pico histórico de la temporada pasada. Mientras tanto, el Indec aclaró que parte de estas variaciones estadísticas también conviven con distorsiones técnicas derivadas de las obras que mantuvieron cerrado el aeropuerto de Rosario en septiembre de 2025, un factor geográfico que incidió en la comparación interanual de los flujos aéreos de la región.

(Con información de Clarín)