Sismo financiero: el riesgo país toca su nivel más alto en el año

La onda expansiva de la turbulencia financiera que sacudió a la región tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil encontró a la economía argentina en su flanco más vulnerable, disparando el riesgo país hasta los 745 puntos básicos.

El indicador que elabora el JP Morgan registró un salto de 38 unidades en una sola rueda, clavándose en su nivel más alto desde octubre de 2025 y coronando una tendencia alcista que ya había quebrado la barrera de los 700 puntos la semana pasada, golpeado por una liquidación generalizada de títulos soberanos en dólares que desestabilizó los cimientos de los activos locales.

El impacto no tardó en replicarse con fuerza en las pantallas de la Bolsa porteña y de Wall Street, donde el índice S&P Merval se desplomó más de un cinco por ciento en el arranque de la jornada, arrastrando a la versión local del MSCI Merval hasta los 97.559 puntos, lo que representa un retroceso del 6,1 por ciento medido en moneda dura.

En el segmento de renta fija, los bonos sufrieron bajas generalizadas encabezadas por el Bonar 2041 con un 1,7 por ciento, secundado por el Bonar 2038 y el Bonar 2029, mientras que el castigo sobre los ADRs argentinos en Nueva York alcanzó extremos dramáticos con derrumbes de casi el once por ciento, liderados por el Grupo Supervielle, Telecom y el Banco Macro.

En paralelo al temblor bursátil, el mapa cambiario operó bajo una atenta vigilancia con el dólar oficial minorista cotizando a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en las ventanillas del Banco Nación, al tiempo que el segmento mayorista escaló diez pesos para ubicarse en los $1.539,50.

(Con información de Perfil)