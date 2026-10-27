El FMI aprobó la tercera revisión y se encamina un desembolso de 900 millones de dólares

La relación financiera entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional sumó un nuevo capítulo de sintonía técnica tras anunciarse que los equipos del organismo alcanzaron un acuerdo para completar la tercera revisión del programa bajo el Servicio Ampliado.

El visto bueno del staff, que ahora deberá ser ratificado formalmente por el Directorio Ejecutivo a principios de diciembre, allana el camino para que el país acceda a un nuevo desembolso por 900 millones de dólares, consolidando el respaldo a los lineamientos macroeconómicos implementados por el Gobierno.

Desde Washington, las autoridades del organismo subrayaron que el plan económico continúa arrojando resultados sumamente favorables a pesar de un escenario global adverso, apoyado en una férrea disciplina fiscal y monetaria.

En el plano de las cuentas públicas, el FMI ratificó que el superávit primario proyectado en el equivalente al 1,4 por ciento del Producto Bruto Interno se mantiene como un pilar innegociable, previsión que se replica en el proyecto de presupuesto para el año próximo y que encamina al país hacia su cuarto año consecutivo de equilibrio fiscal.

En paralelo, el informe destacó el desempeño del Banco Central, que en lo que va del año logró acumular compras cercanas a los 16.000 millones de dólares, mientras la política monetaria y los esquemas de bandas cambiarias continúan operando para afianzar la desinflación y fortalecer la estabilidad financiera.

(Con información de Infobae)