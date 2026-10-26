El triunfo de Lula sacude a la Argentina: caen las acciones y sube el dólar

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil provocó este lunes 26 de octubre una fuerte reacción en los mercados financieros que se extendió a la Argentina, con caídas de acciones y bonos, una suba del dólar y un aumento del riesgo país.

El impacto se sintió tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, donde las empresas argentinas comenzaron la jornada con fuertes pérdidas ante la incertidumbre de los inversores sobre el rumbo económico brasileño.

Mercado Libre y los bancos argentinos, entre los más afectados

De acuerdo con información publicada por Ámbito durante la mañana, las primeras operaciones en Nueva York mostraron caídas del 5,87% en YPF, 5,57% en Grupo Financiero Galicia y 4,72% en Banco Macro.

Sin embargo, las pérdidas se profundizaron con el avance de la rueda. Según datos posteriores difundidos por El Cronista, Mercado Libre llegó a retroceder un 11,65%, Telecom Argentina un 8,29% y Galicia un 6,06%.

Mercado Libre fue una de las compañías más afectadas debido a su fuerte presencia comercial en Brasil, uno de los principales mercados para sus operaciones.

El riesgo país subió y también aumentó el dólar

En el mercado local, el índice Merval registró una caída cercana al 6,5% durante las operaciones de la mañana, mientras que los bonos soberanos argentinos también cotizaron en baja.

El riesgo país alcanzó los 738 puntos básicos, su nivel más elevado en aproximadamente un año, según la información publicada por Infobae.

La presión también llegó al mercado cambiario. El dólar del Banco Nación subió $10 y se ubicó en $1.560, en una jornada marcada por la volatilidad regional.