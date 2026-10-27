La Caldera: advierten sobre el estado de la ruta de cornisa y piden obras antes de las lluvias

En el marco del análisis del Presupuesto 2027, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, planteó la necesidad de avanzar con obras viales que mejoren la conectividad del municipio y beneficien a otras localidades de la región. Entre las prioridades, señaló el repavimentado de nueve kilómetros de la ruta de cornisa y la construcción de defensas en sectores donde existe riesgo de desmoronamientos.

“Lo que yo planteaba era que la inversión en obras, que son importantes para cada municipio, también tenemos que ir más allá, pensando que esa obra no solamente nos beneficia a nosotros como municipio, sino que también puede beneficiar a toda una región”, expresó en diálogo con Aries.

En ese sentido, mencionó el corredor de los Diques como un ejemplo de articulación entre distintas localidades y remarcó la importancia de coordinar acciones con municipios vecinos, entre ellos Vaqueros y Salta Capital, para mejorar las rutas y la accesibilidad.

La ruta como prioridad

Uno de los principales reclamos de Sumbay está dirigido a Vialidad Nacional por el estado de la ruta que conecta La Caldera con el resto del área metropolitana. “La ruta necesita una repavimentado, sobre todo en los sectores críticos, que son los sectores de cornisa, pero también se necesitan hacer trabajos de contención en algunos lugares que están amenazados siempre por el desmoronamiento”, advirtió.

Sumbay explicó que mantiene reuniones con autoridades de Vialidad Nacional para gestionar las intervenciones y disponer de maquinaria durante la temporada de lluvias, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos de tierra.

“Estamos hablando de nueve kilómetros, que para Nación hacer un repavimentado no significaría una gran inversión, pero para nosotros sí significaría un beneficio enorme, porque son los puntos críticos”, sostuvo.

El intendente indicó que se trabaja en la posibilidad de ejecutar obras de contención en los puntos más comprometidos, con participación del municipio, la Provincia y Vialidad Nacional.

Sumbay también destacó la importancia de mejorar los accesos y avanzar con proyectos que fortalezcan la conexión entre los municipios, tanto para la circulación cotidiana de los vecinos como para el desarrollo turístico de la región.

“Vamos a trabajar en conjunto con el municipio, con Provincia y con Vialidad Nacional para poder hacer esa obra de contención en algunos sectores críticos, pero la ruta necesita otro repavimentado, necesita que Nación haga la inversión”, afirmó.