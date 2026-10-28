Premian a estudiantes que crearon videos contra los mensajes que desalientan el uso del preservativo

Estudiantes de más de 29 colegios de Salta participaron en una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), impulsada por el diputado provincial Gastón Galíndez junto con los ministerios de Educación y Salud.

La iniciativa nació luego de que el legislador encontrara en TikTok un video que alentaba a los jóvenes a mantener relaciones sexuales sin protección. A partir de ese contenido, comenzaron a revisar las estadísticas sanitarias y detectaron un aumento de las infecciones de transmisión sexual.

En N&N por Aries, Galíndez explicó que la propuesta buscó enfrentar esos mensajes con contenidos elaborados por los propios adolescentes, utilizando sus códigos, su lenguaje y las plataformas que consumen habitualmente.

Para desarrollar la campaña, más de 300 docentes participaron en instancias de formación destinadas a acompañar el trabajo en las aulas. Los estudiantes tuvieron el desafío de producir materiales audiovisuales de prevención.

Uno de los hallazgos que destacó el diputado fue que muchos adolescentes asociaban el preservativo únicamente con la prevención del embarazo, sin reconocer su importancia para evitar infecciones de transmisión sexual.

“Vinculaban el preservativo solamente con el embarazo y no lo vinculaban con las infecciones”, señaló.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado que seleccionó tres finalistas: uno de Nazareno y dos de Salta Capital. Posteriormente, las producciones participaron en una instancia de difusión en redes sociales, donde las interacciones definieron al ganador.

Galíndez indicó que los establecimientos recibirán reconocimientos económicos y que los contenidos seleccionados comenzarán a difundirse como parte de la campaña.

Respecto de la situación de la Educación Sexual Integral (ESI), el legislador coincidió en la necesidad de fortalecer la información preventiva en las escuelas y cuestionó la retirada del Estado nacional de esas políticas.

Además, remarcó que la educación emocional y la educación sexual integral son herramientas diferentes y que la prevención de infecciones requiere información clara y sostenida.