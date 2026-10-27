Misterio por el paradero de Flávio Bolsonaro: Argentina niega su ingreso y el avión no despegó

La incertidumbre sobre el paradero de Flávio Bolsonaro continúa este martes 27 de octubre. Mientras circulan versiones sobre una posible salida de Brasil hacia Argentina, las autoridades argentinas aseguran que no existen registros de su ingreso y la Policía Federal brasileña investiga qué ocurrió.

El senador brasileño, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial, debía entregar sus pasaportes por una resolución judicial que también le prohíbe abandonar Brasil. La polémica comenzó cuando Infobae publicó que Bolsonaro habría cruzado hacia Puerto Iguazú, Misiones, para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.

El avión llegó a Misiones, pero nunca despegó

Según informaron medios nacionales, un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, llegó a Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires.

La aeronave tenía prevista su salida durante la madrugada del martes, con cuatro pasajeros. Sin embargo, fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) señalaron que el vuelo no se concretó porque faltaba una de las personas que debían embarcar.

El avión permaneció en el aeropuerto de Puerto Iguazú, de acuerdo con la información aportada por la Policía de Misiones. Hasta el momento no se pudo establecer que Flávio Bolsonaro estuviera entre los pasajeros previstos ni que haya llegado a la terminal aérea.

¿Bolsonaro cruzó caminando la frontera?

La posibilidad de que el senador haya cruzado por tierra comenzó a investigarse después de que se conociera la restricción judicial para abandonar Brasil.

De acuerdo con Metrópoles, fuentes de la Policía Federal brasileña señalaron que no encontraron registros de Bolsonaro en los pasos migratorios regulares, aunque admitieron que un cruce sin pasar por controles era una posibilidad que debía investigarse.

Desde el Ministerio de Seguridad argentino informaron que tampoco existen registros de ingreso del dirigente brasileño al territorio nacional.

La negativa fue reforzada por declaraciones del portavoz presidencial Fabián Fernández a Bloomberg, reproducidas por SBT News.

Por lo tanto, no existe confirmación de que Bolsonaro haya ingresado caminando a la Argentina, ni de que haya utilizado algún otro medio para cruzar la frontera.

Versiones contradictorias sobre su paradero

La situación se volvió más confusa después de que distintos dirigentes brasileños ofrecieran versiones contrapuestas sobre los movimientos del senador.

El medio SBT News informó que dos aliados políticos afirmaron que Bolsonaro había cruzado hacia Argentina con intención de continuar viaje a Estados Unidos.

En cambio, Rogério Marinho, quien coordinó su campaña presidencial, negó que hubiera abandonado Brasil. “No salió”, aseguró Marinho, según publicó Metrópoles. Por ahora, las versiones no permiten determinar con certeza dónde se encuentra el senador. Tampoco existe confirmación oficial de que haya abordado un avión o salido irregularmente de territorio brasileño.

Una prohibición judicial después de las elecciones

El lunes 26 de octubre, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó que Flávio Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibió salir del país.

La disposición se dictó en el marco de una investigación que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz por presuntas maniobras financieras.

Bolsonaro rechazó las acusaciones, cuestionó la medida judicial y había asegurado que no tenía intención de abandonar Brasil. La Policía Federal brasileña mantiene contactos con autoridades argentinas para verificar los movimientos fronterizos y determinar si efectivamente se produjo alguna salida del país.

Mientras no aparezcan registros concluyentes o una confirmación directa del senador, su ubicación sigue sin establecerse públicamente y la presunta fuga permanece como una hipótesis bajo investigación.