Reforma del IPS: Baccaro relativizó el ahorro y sostuvo que la discusión es más ética que económica

El presidente de la obra social confirmó que existen casos de funcionarios judiciales que regresan al IPS antes de jubilarse, pero sostuvo que son pocos.
Salud28/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

IPS PODER JUDICIAL (1)

El presidente del IPS, Martín Baccaro, consideró que el proyecto legislativo para exigir diez años continuos de afiliación antes de jubilarse no tendría un impacto económico significativo para la obra social.

La iniciativa estaba prevista para ser tratada este martes en la Cámara de Diputados de Salta, pero finalmente no fue debatida.

En Pelo & Barba por Aries, Baccaro explicó que desde 2007 y 2009 se habilitó a jueces, fiscales y defensores a optar por otras coberturas médicas y destinar allí sus aportes.

Según señaló, algunos regresan al IPS cuando están próximos a jubilarse, debido al incremento de las cuotas de las prepagas con la edad.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una práctica generalizada.

El impacto económico de esto en realidad no es tan importante. No son tantos casos”, sostuvo.

imageEl IPS necesita hasta $35.000 millones por mes para funcionar y no logra ponerse al día

Baccaro interpretó que el proyecto responde más a una cuestión de principios que a una necesidad de ahorro.

También planteó una duda jurídica: si una ley provincial puede modificar condiciones vinculadas al convenio de transferencia previsional firmado entre Salta y Nación.

Finalmente, aclaró que el IPS deberá cumplir la legislación que resulte aprobada, aunque la institución no haya sido consultada durante su elaboración.

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