Pastor evangélico cuestionó la fiesta de Halloween

El pastor evangélico Carlos Vidal González cuestionó la participación de la Municipalidad de Salta en los festejos de Halloween y planteó diferencias en el acompañamiento estatal a las celebraciones religiosas que se desarrollarán durante el mismo fin de semana.

El referente del templo Cita con la Vida sostuvo que las iglesias evangélicas financian sus actividades mediante aportes de sus integrantes y donaciones, mientras que, según afirmó, el municipio destina recursos a las propuestas vinculadas con Halloween.

“Me molesta que lo hagan con fondos públicos”, expresó al referirse al acompañamiento municipal a esas celebraciones. Vidal aclaró que no cuestiona a las familias que eligen participar de Halloween, sino la utilización de recursos estatales para financiar esas actividades. “Que lo haga la gente. Que el Estado diga que no está poniendo nada, perfecto”, manifestó.

El pastor explicó que las iglesias organizan la Marcha de la Luz y otras actividades por el Día de las Iglesias Evangélicas, que se conmemora cada 31 de octubre.

Según relató, los gastos se cubren con aportes de las propias comunidades religiosas, que también deben cumplir con los requisitos municipales para realizar eventos públicos. “Nosotros, toda la familia, las iglesias, las donaciones”, enumeró al explicar cómo se financian las celebraciones.

Vidal cuestionó que, mientras el municipio promociona actividades por Halloween, los organizadores de los encuentros evangélicos no hayan recibido ofrecimientos de colaboración.

“Qué loco que en los festejos de Halloween está metido el Estado y en estos festejos el Estado no nos pregunta”, señaló.

Sin embargo, aclaró que su comunidad no realizó un pedido formal de asistencia económica y aseguró que cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante sus actividades.

Marcha de la Luz y actividades gratuitas

El pastor recordó que la Marcha de la Luz se realiza desde hace cuatro años como una alternativa para las familias que desean celebrar el 31 de octubre desde una perspectiva cristiana.

La convocatoria de este año es impulsada por el Consejo Provincial de Pastores de Salta y fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados.

Además, la comunidad Cita con la Vida organizará el 1 de noviembre el FestiLuz en el parque San Martín, con meriendas gratuitas, actividades infantiles y asesoramiento jurídico.

Entre las propuestas habrá una denominada Casa del Terror, una representación teatral que aborda situaciones de riesgo de la vida cotidiana, como el contacto de adultos con adolescentes a través de internet.

Vidal aseguró que más de 2.000 personas ya se inscribieron para participar de esa actividad.

El referente evangélico insistió en que su planteo no busca impedir las celebraciones de Halloween, sino abrir una discusión sobre los criterios con los que el Estado acompaña las diferentes actividades culturales y religiosas de la ciudad.