El IPS necesita hasta $35.000 millones por mes para funcionar y no logra ponerse al día

El presidente del Instituto Provincial de Salud (IPS), Martín Baccaro, reconoció que la obra social mantiene atrasos de entre 15 y 20 días en los pagos a prestadores, aunque aseguró que actualmente no prevé nuevos conflictos ni interrupciones de servicios.

En Pelo & Barba por Aries, explicó que el organismo tiene gastos mensuales de entre $32.000 y $35.000 millones, mientras que sus ingresos, sumando aportes, contribuciones y otros recursos, alcanzan entre $27.000 y $29.000 millones.

La diferencia se cubre con aportes adicionales de la Provincia, pero no alcanza para eliminar las demoras.

“Estamos pagando todo, pero con un atraso que hoy está entre 15 y 20 días”, afirmó.

Baccaro sostuvo que la deuda se redujo respecto del período que derivó en la intervención del IPS. También destacó que el diálogo con médicos, prestadores y proveedores permitió mantener la atención.

“No prevemos un horizonte a corto plazo de conflictos o cortes”, aseguró, aunque advirtió que la menor recaudación provincial y el aumento de los costos médicos siguen presionando las cuentas de la obra social.