Anestesistas cruzan a Mangione por los $97 millones: "una evaluación preanestésica se paga $10 mil"

La Asociación de Anestesistas de Salta salió al cruce del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, por sus declaraciones sobre los ingresos de los profesionales. La entidad rechazó que un anestesiólogo cobre $97 millones mensuales y aseguró que cuenta con una auditoría que respalda su desmentida.

La polémica volvió a instalarse esta semana, cuando Mangione habló en Aries sobre el conflicto con los anestesistas y sostuvo que no había margen para mejorar los pagos, al considerar que sus remuneraciones ya eran elevadas en comparación con otras especialidades médicas.

En respuesta, la abogada Luciana Andolfi, gerenta de la Asociación de Anestesistas, cuestionó esas afirmaciones en Pelo & Barba por Aries.

“No son 97 millones ni cerca, ni cerca”, aseguró Andolfi, quien afirmó que la asociación realizó una auditoría ante escribano público para verificar los montos cobrados por los profesionales.

“Se hizo una auditoría con escribano público y con todo lo demás, que después, si quieren, se los puedo acercar, en donde se dejó asentado que esos montos no existen”, expresó.

Consultada sobre cuánto gana actualmente un anestesiólogo en Salta, Andolfi reconoció que no cuenta con un promedio, porque los ingresos dependen de la cantidad de intervenciones y de la complejidad de cada procedimiento.

Como referencia, indicó que una evaluación preanestésica se paga alrededor de $10.000. También sostuvo que las guardias en el sector público tienen el mismo valor que las de otros médicos y que las prestaciones se remuneran considerablemente por debajo del sector privado.

La gerenta explicó además que no todos los anestesiólogos son empleados de planta permanente. Algunos trabajan mediante convenios por prestación y deben afrontar por su cuenta gastos de cobertura médica, seguros y aportes previsionales.

El enfrentamiento también alcanza a los pagos pendientes. Andolfi denunció que el Ministerio adeuda prestaciones de junio, julio y agosto, y que los honorarios no reciben actualizaciones desde julio de 2025.

Mientras continúa la suspensión de cirugías programadas en los servicios alcanzados por la protesta, la asociación sostiene que las urgencias, emergencias y atenciones de niños, embarazadas y pacientes oncológicos siguen garantizadas.