IPS: detectan irregularidades en prestadores y algunos casos llegan a la Justicia

El presidente del Instituto Provincial de Salud, Martín Baccaro, confirmó que volvió a funcionar la Unidad de Prevención y Detección del Fraude, un área de control interno que había dejado de operar.

En Pelo & Barba por Aries, explicó que el organismo ya cuenta con los primeros informes y comenzó a detectar irregularidades vinculadas con prestadores, proveedores y otras actividades de la obra social.

“Estamos sancionando prestadores por algunas situaciones irregulares y hay otras cuestiones que terminan en denuncias penales”, afirmó.

Baccaro señaló que las investigaciones se manejan con reserva para evitar afectar injustamente a los profesionales involucrados. Las sanciones se hacen públicas una vez que se encuentran formalmente resueltas.

El funcionario sostuvo que está conforme con el funcionamiento del área y destacó que su reactivación permite fortalecer los controles sobre los recursos del IPS.