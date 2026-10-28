Cirugías suspendidas en Salta: anestesistas aseguran que Salud les debe tres meses

La Asociación de Anestesistas de Salta mantiene la suspensión de cirugías programadas en los servicios alcanzados por la medida de fuerza. Los profesionales reclaman al Ministerio de Salud Pública el pago de prestaciones pendientes y una actualización de honorarios.

En Pelo & Barba por Aries, la abogada y gerenta de la asociación, Luciana Andolfi, aseguró que la cartera que conduce Federico Mangione todavía no canceló las prestaciones correspondientes a junio, julio y agosto.

“El ministro salió diciendo que había pagado, pero no pagó”, cuestionó Andolfi, quien sostuvo que, pese a las declaraciones públicas del funcionario, no hubo una comunicación directa con la entidad para resolver el conflicto.

La representante explicó que el reclamo tiene dos puntos centrales: el pago de las prestaciones adeudadas y la actualización de los honorarios, cuyos valores, según afirmó, permanecen sin modificaciones desde julio de 2025.

“Lo que se está pidiendo es actualización por paritarias, como tiene todo el personal de salud”, señaló. Andolfi aclaró que no solicitan un incremento extraordinario, sino aplicar los mismos ajustes que recibe el resto de los trabajadores sanitarios.

La medida de fuerza comenzó el 13 de octubre y continúa sin una solución. No obstante, Andolfi remarcó que las urgencias, emergencias y atenciones de embarazadas, niños y pacientes oncológicos se realizan con normalidad.

También explicó que la suspensión no alcanza a todos los hospitales. En el Hospital Arturo Oñativia, los anestesiólogos recibieron una actualización paritaria mediante un acuerdo con la gerencia, por lo que las cirugías programadas continúan realizándose.

“Con nosotros no se comunicó”, insistió Andolfi al referirse a Mangione, y aseguró que la asociación mantiene su disposición al diálogo.