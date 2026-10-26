UNICEF alerta: uno de cada cinco adolescentes sufrió abuso sexual digital

Unos 20 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante un año, según un informe de UNICEF realizado en 21 países.

La investigación, desarrollada junto con INTERPOL y ECPAT International, reveló que casi uno de cada cinco adolescentes que utilizan Internet en los países estudiados atravesó alguna de estas situaciones.

El relevamiento, difundido por Infobae, también advirtió que en los cuatro países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio, el 18% de los adolescentes sufrió este tipo de violencia.

Redes sociales, grooming e inteligencia artificial

Entre las situaciones detectadas figuran la exposición a contenido sexual no deseado, las solicitudes de imágenes íntimas, el grooming, la sextorsión y la difusión de fotografías o videos sin consentimiento.

El informe también alerta sobre el uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de menores de edad.

Más de la mitad de los casos ocurrió en plataformas de redes sociales. Además, los responsables no siempre eran desconocidos: en numerosas situaciones se trataba de personas que las víctimas ya conocían.

Uno de los datos más preocupantes es que más de cuatro de cada diez víctimas no contaron a nadie lo sucedido y menos del 1% de los casos llegó a las autoridades o servicios de asistencia.

Cómo proteger a niños y adolescentes

UNICEF recomendó que las familias mantengan un diálogo abierto sobre la actividad digital de los chicos y generen espacios de confianza para que puedan comunicar situaciones incómodas o peligrosas.

También destacó la importancia de proteger la privacidad, revisar las configuraciones de seguridad y evitar compartir información o imágenes íntimas.

Ante una situación de abuso, el organismo aconseja escuchar a la víctima sin culpabilizarla, buscar asistencia y utilizar los mecanismos de denuncia disponibles.

El informe también reclama a las empresas tecnológicas mayores controles de seguridad y a los gobiernos sistemas eficaces de protección y acompañamiento.