Elecciones 2027: un promedio de encuestas ubica a Milei y Kicillof parejos en un eventual balotaje

De cara al horizonte electoral de 2027, un informe que promedió once encuestas nacionales reveló una marcada paridad en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial entre el mandatario Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

De acuerdo con el relevamiento difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Estado encabeza la intención de voto con el 42,2%, mientras que el referente opositor alcanza el 38,9%, lo que representa una diferencia ajustada de 3,3 puntos porcentuales. El estudio también contabilizó un 16,3% de votos en blanco o nulos y un 2,6% de indecisos, dejando abierto el panorama.

Medición por espacios políticos y humor social

Al evaluar la intención de voto por fuerzas partidarias, La Libertad Avanza se posiciona con el 32,8% frente al 28,4% del peronismo/kirchnerismo (una brecha de 4,4 puntos). Más atrás se sitúan el PRO (6,1%), la izquierda (5,6%) y Provincias Unidas (4,6%).

Pese a los números de competitividad electoral, el informe reflejó un escenario de fuerte polarización cruzado por el descontento socioeconómico:

Desaprobación: La imagen negativa de la gestión nacional y del propio presidente Milei trepó al 57,2% y 57,6% , respectivamente.

Expectativas económicas: El 52,2% de los encuestados mantiene una mirada pesimista sobre el rumbo financiero, mientras que el 61,9% considera que la situación actual del país es peor que en etapas anteriores.

Las consultoras evaluadas en el promedio general incluyeron a firmas como Zuban Córdoba, Universidad de Buenos Aires, RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D'Alessio IROL-Berensztein, Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG. Los analistas advierten que el escenario definitivo dependerá de la evolución económica, la reconfiguración de alianzas y las reglas electorales vigentes para 2027.