Lula votó en Brasil y atacó a Flávio Bolsonaro: “Fue educado para mentir”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo 25 de octubre en São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, y aprovechó su contacto con la prensa para cuestionar duramente a Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta presidencial.

“Estoy acá por el pueblo brasileño”, afirmó el mandatario, quien llegó al centro de votación acompañado por la primera dama, Rosângela da Silva; el vicepresidente, Geraldo Alckmin; y las exministras Marina Silva y Simone Tebet.

Lula acusó a Bolsonaro de mentir y lo llamó “miliciano”

El candidato del Partido de los Trabajadores sostuvo que la elección representa una disputa sobre el futuro democrático del país.

“Disputo la elección con una persona descalificada; Bolsonaro fue educado para mentir”, declaró, según la cobertura de Infobae.

Lula también calificó a su adversario de “miliciano” y aseguró que los brasileños no permitirán que llegue al Palacio de Planalto. Se trata de acusaciones del mandatario contra su rival electoral, no de hechos acreditados en la información publicada.

El presidente agradeció las manifestaciones de apoyo de sus seguidores y calificó la jornada como un día decisivo para Brasil, donde los ciudadanos eligen quién gobernará durante los próximos cuatro años.