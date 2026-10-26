Úrsula von der Leyen celebró el triunfo de Lula: “La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil”

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, celebró este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y aseguró que el resultado representa una victoria para la democracia y la cooperación internacional. El mandatario brasileño se impuso en el balotaje del domingo frente a Flávio Bolsonaro y consiguió un cuarto mandato presidencial.

“La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil”, expresó Von der Leyen a través de su cuenta de X. La dirigente europea felicitó a Lula y destacó que la asociación entre Europa y Brasil atraviesa un momento favorable, por lo que ratificó su intención de profundizar los vínculos durante los próximos años.

La funcionaria remarcó que ambos bloques seguirán trabajando por un comercio libre y abierto, un orden internacional basado en reglas y mayores compromisos frente al cambio climático. El mensaje adquiere especial relevancia por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en enero de 2026, después de más de dos décadas de negociaciones.

Las felicitaciones también llegaron desde otros gobiernos europeos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuvo una conversación telefónica con Lula y manifestó su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a profundizar la asociación estratégica entre Francia y Brasil.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, en una elección marcada por la polarización política. Su victoria fue recibida favorablemente por distintos líderes internacionales, mientras Brasil se prepara para iniciar un nuevo período presidencial el 5 de enero de 2027, con desafíos económicos, legislativos y diplomáticos.