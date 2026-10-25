Obama volvió a la campaña y acusó al Gobierno de Trump de “crueldad y corrupción”

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama regresó a la campaña electoral con fuertes críticas a Donald Trump, a quien responsabilizó por el aumento del costo de vida y las decisiones de política exterior. Durante actos realizados el sábado en Ohio y Michigan, acusó al Gobierno republicano de actuar con crueldad, corrupción e incompetencia.

Obama participó en actividades de respaldo a candidatos demócratas antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Críticas por la guerra en Irán y los gastos de la Casa Blanca

El exmandatario cuestionó especialmente el aumento de los combustibles y calificó la guerra en Irán como “innecesaria”, al considerar que el Gobierno tomó decisiones que perjudicaron económicamente a los estadounidenses.

También ironizó sobre las remodelaciones impulsadas por Trump en la Casa Blanca, al sostener que el presidente está más preocupado por las obras en la residencia oficial que por los problemas cotidianos de la población.

La agencia EFE recogió además su participación en Michigan, donde respaldó al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed.

Los comicios del 3 de noviembre serán una prueba política para Trump, ya que el Partido Republicano pondrá en juego su control del Congreso, mientras los demócratas buscarán recuperar representación legislativa.