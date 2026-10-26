Bolsonaro quiere pedir la anulación de las elecciones

Flávio Bolsonaro anunció que no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y que recurrirá a la Justicia para solicitar la anulación del balotaje celebrado el domingo 25 de octubre, en el que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección.

El candidato del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal de extender dos horas el horario de votación en distintos centros electorales del país.

“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en estas condiciones. Vamos a utilizar a nuestro equipo jurídico y pedir la anulación”, declaró Bolsonaro ante la prensa en Brasilia, después de confirmarse su derrota.

La polémica por las dos horas adicionales de votación

El principal cuestionamiento apunta al juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, quien dispuso prolongar la votación hasta las 19 debido a denuncias sobre dificultades en el transporte público que impedían a ciudadanos llegar a los centros electorales.

Bolsonaro acusó al magistrado de modificar las reglas durante la jornada electoral y sostuvo que la medida afectó la igualdad de condiciones entre los votantes de distintas regiones.

Sin embargo, la extensión del horario había sido solicitada tanto por el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, como por el propio Partido Liberal de Bolsonaro, según informó la agencia estatal brasileña Agência Brasil.

La prórroga se aplicó a los centros que todavía permanecían abiertos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) sostuvo que la medida no comprometió la seguridad del proceso ni alteró el resultado electoral.

Lula ganó por más de 4,4 millones de votos

Según los resultados oficiales, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. La diferencia superó los 4,4 millones de sufragios.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, reconoció la victoria del mandatario y destacó la participación de los ciudadanos en la segunda vuelta.

Además de cuestionar la ampliación del horario, Bolsonaro denunció que representantes de su partido habían sido retirados de un área de seguimiento del escrutinio. La Justicia Electoral rechazó esa versión y aseguró que los fiscales pudieron acompañar el proceso de totalización.

Brasil abre un nuevo frente de disputa judicial

El anuncio de Bolsonaro anticipa una posible controversia judicial sobre la validez del balotaje, aunque hasta el momento no se confirmó la presentación formal de una demanda de anulación.

Integrantes de los máximos tribunales brasileños reconocieron cuestionamientos sobre la implementación de la extensión horaria, pero consideran que esas dificultades no justifican invalidar toda la elección.

La situación recuerda las impugnaciones y protestas que siguieron a la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula en 2022. Aquella crisis política derivó en movilizaciones y en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

Mientras Lula se prepara para iniciar su cuarto mandato presidencial, Flávio Bolsonaro insiste en llevar el resultado a los tribunales, abriendo un nuevo capítulo de confrontación política en Brasil.