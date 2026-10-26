Vacunación antirrábica gratuita: cinco barrios tendrán operativos del 26 al 30 de octubre

La Municipalidad de Salta realizará una nueva semana de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, con operativos programados desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre en distintos barrios de la zona sudeste de la ciudad.

El servicio estará a cargo del área de Bienestar Animal y se brindará de 9.30 a 12.30, por orden de llegada, sin necesidad de solicitar un turno previo.

Dónde vacunar a las mascotas: cronograma completo

Día Barrio Dirección Lunes 26 Don Santiago Manzana C, lote 1 (Forrajería Gallo) Martes 27 Círculo 1 Manzana J, lote 1 (Despensa Wilson) Miércoles 28 Don Santiago Av. Ángel Vargas y Mauritania Jueves 29 Círculo 2 Manzana V, lote 1 (Negocio Sr. Luis) Viernes 30 Círculo 4 Manzana F, lote 3 (Verdulería Sra. Luz)

Recomendaciones para asistir

Desde el municipio solicitaron que los animales sean llevados con correa y bozal para prevenir inconvenientes durante la atención.

La vacunación antirrábica es una medida de prevención fundamental frente a la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.

Los operativos forman parte de la campaña municipal de vacunación y se desarrollarán en los lugares y horarios establecidos para cada jornada.