Vacunación antirrábica gratuita: cinco barrios tendrán operativos del 26 al 30 de octubre
La Municipalidad de Salta realizará una nueva semana de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, con operativos programados desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre en distintos barrios de la zona sudeste de la ciudad.
El servicio estará a cargo del área de Bienestar Animal y se brindará de 9.30 a 12.30, por orden de llegada, sin necesidad de solicitar un turno previo.
Dónde vacunar a las mascotas: cronograma completo
|Día
|Barrio
|Dirección
|Lunes 26
|Don Santiago
|Manzana C, lote 1 (Forrajería Gallo)
|Martes 27
|Círculo 1
|Manzana J, lote 1 (Despensa Wilson)
|Miércoles 28
|Don Santiago
|Av. Ángel Vargas y Mauritania
|Jueves 29
|Círculo 2
|Manzana V, lote 1 (Negocio Sr. Luis)
|Viernes 30
|Círculo 4
|Manzana F, lote 3 (Verdulería Sra. Luz)
Recomendaciones para asistir
Desde el municipio solicitaron que los animales sean llevados con correa y bozal para prevenir inconvenientes durante la atención.
La vacunación antirrábica es una medida de prevención fundamental frente a la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.
Los operativos forman parte de la campaña municipal de vacunación y se desarrollarán en los lugares y horarios establecidos para cada jornada.