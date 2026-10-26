Pese a haber apoyado a Bolsonaro, el presidente de Colombia reconoció el triunfo de Lula en Brasil

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reconoció este lunes la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, pese a haber respaldado públicamente a su rival, Flávio Bolsonaro. El mandatario colombiano sostuvo que las diferencias políticas no deben interferir en las relaciones entre ambos países.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, expresó De la Espriella a través de su cuenta de X. A continuación, remarcó: “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡Decide la gente!”.

El jefe de Estado colombiano defendió el respeto por los resultados electorales y aseguró que la voluntad popular debe estar por encima de las diferencias ideológicas. “Cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”, manifestó.

De la Espriella reconoció que mantiene “grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas” con Lula, pero destacó que Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. “Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones”, afirmó, y llamó a fortalecer la cooperación bilateral.

Finalmente, propuso una agenda conjunta centrada en la lucha contra el narcoterrorismo, el combate a la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de ambos pueblos. Su pronunciamiento se produjo después del balotaje del domingo 25 de octubre, en el que Lula consiguió su cuarto mandato presidencial al derrotar a Flávio Bolsonaro.