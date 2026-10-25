Reservas críticas de sangre en Salta: necesitan donantes de los grupos O y A positivo

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó un llamado urgente a donantes de sangre de los grupos O positivo y A positivo, debido al nivel crítico de las reservas disponibles.

Desde el organismo provincial advirtieron que la escasez de estos componentes sanguíneos puede comprometer las transfusiones necesarias para cirugías, trasplantes, tratamientos oncológicos, accidentes y hemorragias.

Dónde donar sangre y en qué horarios

Las personas interesadas pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Bolívar 687, de lunes a viernes de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12.

Para donar es necesario presentar el DNI y no concurrir en ayunas. También se recomienda mantener una buena hidratación antes de la extracción.

Quiénes pueden donar

La convocatoria está dirigida a personas de 16 a 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que cumplan con las condiciones de salud requeridas.

No pueden donar quienes estén embarazadas o en período de lactancia, ni quienes se hayan realizado tatuajes, piercings o determinadas intervenciones médicas durante los últimos seis meses.

El Ministerio de Salud Pública recordó que también existen períodos de espera para quienes hayan atravesado enfermedades como el dengue o tratamientos con antibióticos.

La convocatoria busca recuperar las reservas necesarias para garantizar la atención de pacientes que dependen de transfusiones sanguíneas.