Llevaba 100 bolsas de carbón por la ruta 9, pero el remito declaraba menos

Un hombre de 51 años fue infraccionado tras detectarse irregularidades en el transporte de 100 bolsas de carbón vegetal durante un control policial sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1588, en el expeaje Aunor.

Los efectivos de la División Policía Rural y Ambiental Capital detuvieron una camioneta y solicitaron la documentación de la carga. El conductor presentó un remito cuya fecha no coincidía con la del procedimiento y que tenía inconsistencias en su confección.

Transportaba más carbón del declarado

Al descargar la mercadería en la dependencia policial, los agentes comprobaron que había 100 bolsas de carbón vegetal, una cantidad superior a la registrada en el remito.

Por esta situación, labraron un acta por presunta infracción al artículo 90 bis de la Ley Provincial 7914/15 y notificaron al conductor para que regularizara su situación.

En las actuaciones intervino la Fiscalía Contravencional. El comunicado policial del sábado 24 de octubre no precisó el origen de la carga ni informó sobre su decomiso definitivo.